Portugal tem quase 50% da população completamente vacinada contra a covid-19

Portugal tem quase metade (47%) da população completamente vacinada contra a covid-19 e perto de dois terços (64%) com a primeira dose tomada.

De acordo com o relatório da vacinação, divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), 6.581.332 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina, das quais 4.860.822 tem o quadro vacinal completo.

Até ao dia 18 de julho, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi a região que inoculou mais vacinas – 294.885 -, tentando assim recuperar o seu atraso em relação às restantes regiões de Portugal.

Segundo o relatório da DGS, 62% da população de LVT já obteve a primeira dose, enquanto 46% tem a vacinação concluída.

O Norte também tem a mesma percentagem de pessoas totalmente vacinadas, mas é superior a LVT na quantidade de população com a primeira dose administrada.

Taco a taco continuam as regiões do Centro e do Alentejo. Ambas têm o mesmo valor percentual de pessoas com a primeira dose inoculada – 66% -, contudo o Alentejo supera o Centro, ao ter mais pessoas com a vacinação completa, 54% e 51% respetivamente.

Já o Algarve está com ritmo ligeiramente mais elevado relativamente a LTV e menos acentuado em comparação ao Norte. 64% da população no Algarve tem a primeira dose da vacina, das quais 46% já terminou a vacinação.

Quanto às regiões autónomas, a Madeira está a seguir par e passo a velocidade da vacinação do território nacional. 63% das pessoas já obteve a primeira dose, das quais 45% tem a vacinação completa.

Nos Açores, a situação não é a mesma. Esta é a região na qual a vacinação está a decorrer, aparentemente, de uma forma mais lenta, uma vez que foi detetado um atraso “entre as vacinas administradas e o seu registo”, indica a DGS.

Até domingo, 58% receberam pelo menos a primeira administração da vacina, das quais 49% já terminaram a vacinação contra a covid-19.

Desde 27 de dezembro, Portugal recebeu 12.300.690 doses e distribuiu 11.385.656.

Consulte aqui o relatório da DGS na íntegra