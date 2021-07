Acionista do Haitong Bank aumenta lucros em 48% para 1,1 mil milhões

A Haitong Securities refere ainda que “a rentabilidade média ponderada sobre os ativos líquidos foi de 5,1% no primeiro semestre de 2021, aumentando face aos 4,3% registados em igual período de 2020”.





A Haitong Securities, acionista do Haitong Bank, que sucedeu ao BES Investimento, registou lucros de 1,1 mil milhões de euros no primeiro semestre, um aumento de 47,8% face ao mesmo período do ano passado.

Relativamente às receitas, registou-se um aumento homólogo de 31,5% para 23,4 mil milhões de renminbi, correspondentes a três mil milhões de euros, durante os primeiros seis meses de 2021.

Quanto ao resultado antes de impostos, foi registado um crescimento de 47,5%, para 11,5 mil milhões de renminbi, correspondendo a 1,5 mil milhões de euros.

De acordo com o comunicado da empresa, “a atividade de corretagem continuou a crescer de forma sustentada, em linha com o aumento homólogo do volume transacionado nas bolsas de Shanghai e Shenzhen neste período”.

“Os ativos líquidos registaram um aumento de 4,2% no primeiro semestre de 2021 face ao final de 2020, alcançando RMB 723 mil milhões (EUR 94 mil milhões [de euros])”, pode ler-se no documento.

A Haitong Securities refere ainda que “a rentabilidade média ponderada sobre os ativos líquidos foi de 5,1% no primeiro semestre de 2021, aumentando face aos 4,3% registados em igual período de 2020”.