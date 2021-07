Cão resgatado após denúncia de maus-tratos nas redes sociais

Thor, um cachorrinho de apenas cinco meses, foi resgatado após ter sido vítima de maus-tratos por parte do homem que o adotou, em Gondomar, no município do Porto.

Na rede social Instagram, a ativista de direitos humanos Francisca de Magalhães Barros denunciou o caso ontem e, na manhã desta quinta-feira, anunciou que o animal havia sido resgatado.

Recorde-se que, segundo o Código Penal, "quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus tratos físicos a um animal de companhia é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias". Se da violência resultar a morte do animal, bem como o comprometimento de algum órgão ou membro, assim como "a afetação grave e permanente da sua capacidade de locomoção, o agente é punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 dias".