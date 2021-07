Nova fotografia do príncipe George gera reação unânime

O filho mais velho dos duques de Cambridge, e o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, celebra oito anos esta quinta-feira e há quem diga que é a "cara do pai".





William e Kate partilharam, na noite de quarta-feira, uma fotografia do príncipe George, que celebra oito anos esta quinta-feira.

“A fazer oito anos amanhã [quinta-feira]”, lê-se na legenda da fotografia, acompanhada com um emoji celebrativo e com um bolo do aniversário.

Nas redes sociais a opinião foi unânime: George é “a cara do pai”. Foram várias as pessoas que comentaram o quão pai e filho são parecidos.

A fotografia foi captada, como já é habitual, por Kate Middleton e, segundo a imprensa britânica, homenageia o príncipe Philip, que morreu aos 99 anos, no passado mês de abril. George, o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, surge sentado em cima do capô de um Land Rover – o modelo de carro preferido de Philip.