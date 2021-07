Retirados do mercado gelados e queijos de barrar com goma de alfarroba contaminada

As autoridades portuguesas já identificaram e retiraram do mercado nacional gelados e queijos para barrar, produzidos com lotes de goma de alfarroba contaminada com um pesticida cancerígeno, segundo a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

A diretora de Serviços de Nutrição e Alimentação da DGAV, Ana Paula Bico, explicou, à agência Lusa, que os lotes de goma de alfarroba contaminada estão todos identificados, que os operadores estão "a colaborar ativamente" e que as autoridades competentes estão a verificar o cumprimento das medidas de retirada e recolha impostas.

"Alguns [dos produtos] nem sequer foram produzidos em Portugal. Estão distribuídos pelo Norte e pelo Sul, os lotes estão todos identificados, já foram retirados. A rastreabilidade está a funcionar" afirmou Ana Paula Bico, sublinhando: "nem toda a goma de alfarroba está contaminada".

A responsável afirmou que a goma de alfarroba é um aditivo autorizado em muitos alimentos como estabilizante ou espessante e aconselhou os consumidores a verificarem a lista de ingredientes dos produtos, onde os aditivos estão classificados pela sua função tecnológica (estabilizante ou espessante) e são indicados ou por escrito (goma de alfarroba) ou com o número (E410), e a contactar os locais de compra.