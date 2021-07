Acordo com Governo leva Groundforce a desconvocar greve para os dias 31 de julho e 1 e 2 de agosto

O sindicato chegou a acordo com o executivo de António Costa, que se comprometeu a pagar os subsídios de férias e os salários em atraso.





A greve dos trabalhadores da Groundforce marcada para os dias 31 de julho e 1 e 2 de agosto foi desconvocada, anunciou o Sindicato de Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA), esta quinta-feira.

A desconvocação deve-se ao compromisso do Governo que prometeu pagar os subsídios de férias e os salários em atraso a todos os trabalhadores da Groundforce.

Além do mais, o cancelamento da greve também tem como condição a garantia de que a situação acionista da Groundforce ficará decidida em breve, seja pela venda das ações a uma empresa privada por parto do Montepio ou pela intervenção do Governo e da TAP.