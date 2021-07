Síndrome de Guillain-Barré incluída como efeito secundário da vacina Janssen

A síndrome de Guillain-Barré (SGB) vai passar a constar na lista de efeitos secundários da vacina contra a covid-19 da farmacêutica Janssen, anunciou, esta quinta-feira, o Infarmed.

Em comunicado, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde explica que se trata de “uma doença neurológica rara originada por dano causado às células nervosas periféricas pelo sistema imunitário, podendo resultar em dor, dormência e fraqueza muscular ou, nos casos mais graves, progressão para paralisia” e que a “ maioria das pessoas recupera totalmente”.

Até ao momento, o Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância (PRAC na sigla em inglês) da Agência Europeia do Medicamento analisou “108 casos de SGB notificados em todo o mundo, até 30 de junho, quando mais de 21 milhões de pessoas tinham já recebido esta vacina”, sendo que “entre estes casos, houve um com desfecho fatal”.

“Após avaliar os dados disponíveis, o PRAC considerou que é possível a existência de uma relação causal entre a vacina COVID-19 Janssen e a SGB.”, acrescenta a nota.

Desta forma, e apesar do efeito secundário ser muito raro, “os profissionais de saúde devem estar alertados para sinais e sintomas de SGB, considerando a gravidade desta doença, permitindo assim o seu diagnóstico precoce e a administração de cuidados de suporte ou tratamento”.

Já as pessoas que receberam a vacina da Janssen “devem procurar atendimento médico imediato se desenvolverem sinais e sintomas sugestivos de SGB, como fraqueza nas extremidades, visão dupla ou dificuldade em mover os olhos”.