Ausência "pingdémica". App britânica deixa 600 mil pessoas em isolamento e prateleiras dos supermercados vazias

Mais de 600 mil pessoas em Inglaterra e no País de Gales receberam um alerta para auto-isolamento, na semana entre 8 e 15 julho, através da aplicação NHS Covid-19, concebida pelo sistema de saúde britânico, equivalente ao português StayAway Covid.

Esta vaga de autoisolamentos – obrigatória, uma vez que foi sinalizada pela aplicação do estado – está a causar fortes perturbações em vários setores como o retalho alimentar, postos de combustível, transportes de mercadorias e forças de segurança.

As edições dos jornais britânicos desta quinta-feira refletem a falta de funcionários, ao mostrar várias fotografias de prateleiras vazias nos supermercados, sendo esta falha conhecida como “pingdémica”: palavra originada pelo som ‘ping’, associado ao envio do alerta da aplicação.

Empty shelves have been spotted in Dereham’s supermarkets as the #pingdemic hits.



These photos were taken by our news reporter Matt, who said baking ingredients, loo roll and drinks had been hit the hardest in Tesco and Morrisons. pic.twitter.com/bwOoxNLDn7