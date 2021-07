Cabrita exprime "profunda tristeza" pela morte de dois bombeiros em acidente de viação

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas, uma delas em estado grave, após o despiste de uma viatura dos Bombeiros de Vinhais, do distrito de Braga. O acidente ocorreu na freguesia de Vilar de Ossos, num local de difícil acesso, enquanto seguia para o combate a um incêndio.

No local estiveram 14 meios e 29 operacionais dos Bombeiros de Vinhais, INEM, Siv de Mirandela e VMER de Bragança.

Segundo o Ministério da Administração Interna, numa nota assinada por Eduardo Cabrita, as vítimas mortais têm 36 e 22 anos.

“Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento da morte da Bombeira de 2.ª Neuza Guedes, de 36 anos, e do Bombeiro de 3.ª Carlos Morais, de 22 anos, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Vinhais, vítimas de um acidente de viação durante o trânsito para um teatro de operações de incêndio rural”, lê-se.

O ministro endereça "os mais sentidos pêsames à família, aos amigos, aos Bombeiros Voluntários de Vinhais, à Associação Humanitária de Bombeiros de Vinhais e aos Bombeiros de Portugal", em seu nome e do Governo, acrescentando os votos de "plena recuperação aos três bombeiros que ficaram feridos, um deles com gravidade, neste mesmo acidente".

O governante lembrou ainda “forma altruísta, profissional e sempre abnegada com que milhares de bombeiros integram diariamente este esforço nacional de defesa da floresta contra os incêndios”.

Notícia atualizada às 20h16 com o comunicado do Ministério da Administração Interna.