CTP diz que desconvocação da greve da Groundforce é uma "excelente notícia"

Porém, para o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, a decisão “peca por tardia”.





A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considerou “uma excelente notícia” a desconvocação da greve dos trabalhadores da Groundforce, ao sublinhar o “empenho do Governo e das estruturas sindicais para encontrarem uma solução”, garantindo os “direitos dos trabalhadores”.

«A desconvocação da greve é uma excelente notícia para os trabalhadores da Groundforce e para os passageiros que tinham os seus voos marcados. É também da maior importância para o Turismo e para a economia nacional”, apontou Francisco Calheiros, presidente da CTP.

Porém, para Francisco Calheiros, a decisão “peca por tardia”, visto que “desde o pré-aviso de greve até ao momento em que foi desconvocada, registaram-se milhares de cancelamentos que poderiam ter sido evitados se tivesse existido maior celeridade no diálogo», assinalou.

O Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA) desconvocou, esta quinta-feira, a greve dos trabalhadores da Groundforce que estava marcada para os dias 31 de julho e 1 e 2 de agosto.

Esta decisão surge depois de ter sido encontrado um compromisso com o Governo que garante que serão pagos os subsídios de férias e as anuidades vencidas antes do processamento salarial de julho, para todos os trabalhadores da empresa.