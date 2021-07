Efemérides de 23 de Julho

1828 O norte-americano William Burt (1792-1858), inventor e legislador, registou há 193 anos a patente do tipógrafo, a primeira máquina de escrever.

1888 "A Internacional" foi cantada pela primeira vez em público, numa reunião de vendedores de jornais na cidade francesa de Lille, há 133 anos.

1903 A Ford Motor Company vendeu há 118 anos o primeiro veículo.

1921 Fundação há 100 anos do Partido Comunista da China, com apenas 50 integrantes, entre eles Mao Tsé-tung, o qual encabeçaria a Grande Marcha, com que tomou o poder, em 1949.

1951 Foi fundada, em Lisboa, há 70 anos, a Liga dos Cegos de João de Deus.

1952 Entrou em vigor o Tratado fundador da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, na base da atual União Europeia.

1958 A Rainha Isabel II do Reino Unido, no trono desde 1952, nomeou há 63 anos quatro mulheres Pares do reino, as primeiras na Câmara dos Lordes.

1976 Tomou posse em Portugal, há 45 anos, o I Governo Constitucional do pós 25 de Abril, liderado por Mário Soares.

1991 A URSS pediu há 30 anos a adesão ao FMI e ao Banco Mundial, ainda com Gorbatchev no Poder, meses antes de eleição de Ieltsin.

2007 Foi oficialmente constituído, há 14 anos, o Fundo de Investimento para o Cinema e o Audiovisual.

2018 Um Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, aterrou pela primeira vez em Portugal há 3 anos, e foi no aeroporto de Beja, à altura, o único aeroporto português capaz de o receber.

2020 Os casos confirmados de COVID-19 nos EUA ultrapassaram há 1 ano os 4 milhões, com número de mortos acima de 143 mil. Calculava-se então que o número real de casos seria provavelmente até 13 vezes maior.