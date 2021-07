Portugal vai receber menos 400 mil vacinas da Janssen em agosto do que estava previsto

Governo "tem estado a compensar estas quebras com aquisições através de parceiros que não estejam a usar algumas destas vacinas ou a antecipar vacinas do quarto trimestre para este terceiro trimestre".





Gouveia e Melo explica que o Ministério da Saúde está a tentar compensar a quebra com a antecipação de vacinas que estavam destinadas ao quarto trimestre do ano.

Portugal vai receber apenas 200 mil das 600 mil vacinas da Janssen que deviam chegar em agosto, revelou o coordenador das task force.

Gouveia e Melo, ouvido esta sexta-feira na Comissão Parlamentar de Saúde sobre o processo de vacinação, sublinhou, no entanto, que o Governo "tem estado a compensar estas quebras com aquisições através de parceiros que não estejam a usar algumas destas vacinas ou a antecipar vacinas do quarto trimestre para este terceiro trimestre".

O responsável relembrou ainda as estimativas de ter pelo menos 70% da população vacinada com uma dose entre 8 e 15 de agosto, e com a vacinação completa entre 5 e 12 de setembro.