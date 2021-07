Detido homem que tentou violar menina em paragem de autocarro em Portimão

A Polícia Judiciária deteve, em Portimão, um homem, de 38 anos, que tentou violar uma menina de 14 anos que se encontrava à espera do autocarro numa paragem.

“Os factos tiveram lugar cerca das 21h00, do dia 3 de julho de 2021, no concelho de Portimão, quando a vítima, com 14 anos de idade, se encontrava numa paragem de autocarro”, informa a PJ em comunicado.

O detido, que já tem antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.