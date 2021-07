Há cinco concelhos com mais de mil casos de covid-19 por 100 mil habitantes. Quatro são no Algarve

Incidência no Porto já é superior à de Lisboa. No início do mês, a Invicta registava 249 mil casos por 100 mil habitantes, atualmente está nos 871.





A DGS atualizou, esta sexta-feira, os dados sobre a evolução da covid-19 nos vários concelhos do país. Neste momento são já 213 os muncípios com uma incidência acima do limite de risco definido pelo Governo. Há uma semana eram 175.

O concelho onde a situação parece ser mais grave é o de Albufeira, que regista agora uma incidência de 1.553 por 100 mil habitantes.

Aliás, há já, segundo os dados da DGS, cinco concelhos – quatro deles no Algarve - com uma taxa de incidência superior a mil casos por 100 mil habitantes, mais dois do que na semana passada.

A Albufeira segue-se Sines com 1.335 casos por 100 mil habitantes, Portimão com 1.137, Loulé com 1.120 e Lagos com 1.034.

Acima dos 240 casos por 100 mil habitantes há agora 119 concelhos, mais 35 do que na semana passada. Desses, 43 já ultrapassaram os 480 casos.

Destaque ainda para o facto de o Porto ter agora uma incidência de 871, no início do mês estava nos 249, ultrapassando assim a Lisboa que atualmente está nos 840 casos por 100 mil habitantes