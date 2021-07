Incêndio deflagra em telhado do Palácio da Justiça no Porto

Um incêndio deflagrou, esta sexta-feira, no Palácio da Justiça do Porto, no Campo dos Mártires da Pátria.

As chamas consumiram uma parte da estrutura do edifício, onde se localiza o Tribunal de Relação, escreve o Jornal de Notícias. O fogo foi controlado pelos Bombeiros Sapadores do Porto às 16h10.

O edífício foi evacuado e a rua onde este se localiza está interdita ao trânsito.

O fogo terá começado no telhado do edifício devido a um acidente de trabalho, segundo o mesmo jornal. No topo do Palácio da Justiça, estavam a decorrer obras que envolviam material inflamável.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o alerta do incêndio foi dado às 15h27 e para o local foram já mobilizados os Bombeiros Sapadores do Porto.