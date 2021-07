Obras de manutenção provocam incêndio no telhado do Palácio da Justiça no Porto

As chamas já foram extintas. O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, diz que "não há grandes danos".





Um incêndio deflagrou, esta sexta-feira, no Palácio da Justiça do Porto, no Campo dos Mártires da Pátria.

Os Bombeiros Sapadores do Porto receberam o alerta às 15h27 e no local extinguiram as chamas às 16h10. O edífício foi evacuado e a rua onde este se localiza foi interdita ao trânsito.

O incêndio ocorreu no telhado do edíficio, onde se localiza o Tribunal de Relação, no momento em que estavam a ser realizadas obras de manutenção para colocação de tela de impermeabilização, com um maçarico, explicou o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, aos jornalistas.

"O que aconteceu foi que estava a ser colada uma tela asfáltica na cobertura do edifício com recurso a um maçarico e que terá começado um incêndio que se alargou mais aos outros rolos da tela que estavam no telhado, do que propriamente ao edifício" esclareceu Rui Moreira, ao acrescentar que o "assunto já está resolvido" e que "não há grandes danos", deixando assim os funcionários do edifício a cumprir as suas funções em normalidade, uma vez que o fumo não circulou dentro do local do incêndio.

Notícia atualizada às 17h00