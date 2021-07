Já chegou o resultado do sorteio desta sexta-feira do Euromilhões que poderá mudar a vida a quem participa neste jogo, no qual o jackpot atinge os 39 milhões de euros.

A chave vencedora é a seguinte:

Números: 23, 24, 26, 34 e 50.

Estrelas: 2 e 4.