Sérgio Sousa Pinto: "Dou mais nas vistas porque não há direita em Portugal"

por Vítor Rainho e Joana Mourão Carvalho

Quando começa a ter consciência política?

Muito cedo. A consciência política começou logo no Jardim Infantil Pestalozzi. Quando estava no ciclo preparatório e nos primeiros anos da escola secundária Gil Vicente, onde eu depois andei, meti-me logo nas eleições para as associações de estudantes e fazia coisas hoje assim um pouco exóticas, como por exemplo enfiava-me à tarde na biblioteca da escola e descobri o Anti-Dühring do Engels e fui ler aquilo com 12 ou 13 anos. A minha mãe, que tinha uma grande paciência e que achava graça aos meus interesses, percebeu que eu estava a derivar para o Partido Comunista. Então, levava-nos a mim e ao meu irmão à Feira do Livro e nós tínhamos um pequeno orçamento para comprar os livros que quiséssemos. O meu irmão comprava banda-desenhada – e fazia ele muito bem – e eu ia para a bancada do Avante comprar livros do PC. Um deles que me lembro de ter comprado e que li de ponta a ponta foi O Partido com Paredes de Vidro do Álvaro Cunhal e aí sublinhei tudo.

Como é que os seus pais encaravam essa sua precocidade política?

Em primeiro lugar pôs-se logo o problema do nosso tempo que era a Religião e Moral, porque aquilo era facultativo. E a minha mãe veio ter comigo e disse-me assim: «O pai gostava que tu frequentasses as aulas de religião e moral» e eu disse «então, se o pai gostava que eu frequentasse, eu vou frequentar as aulas de religião e moral». Convém esclarecer que o meu pai antes tinha sido padre e com a autorização papal tinha sido reduzido ao Estado laical. Aliás, o Soares estava sempre a dizer: «Nós dois, filhos de padre...». Então fui para a Religião e Moral, onde basicamente tínhamos que cantar salmos e eu fazia playback. E a Maria Rueff, que era minha colega de carteira, via que eu fazia playback e denunciava-me ao padre: «Padre Alcobia, o Sérgio está a fazer playback». Depois eles também tinham uma grande paciência. Eu só não entrei para a JCP porque os meus pais me sugeriram que esperasse mais um aninho ou dois para ver se queria mesmo. Eu achei que era um compromisso razoável.

Depois de ter lido o Cunhal queria entrar para a JCP?

Queria. Estávamos nos anos ainda do Bloco Central. Seria profundamente anormal que um jovem idealista com aquela idade apoiasse o Governo do Bloco Central. Os meus pais disseram-me assim: «Não queres esperar mais um ano ou dois? Depois se quiseres entrar, entras». Eu tinha uma proximidade com o Partido Comunista nessa altura, com outros amigos, porque não era propriamente uma ave rara. Imensa gente interessava-se pela política naquele tempo. Depois a minha interação com o PC foi sempre muito pouco interessante. Uma pessoa com a formação do Pestalozzi, com aquele culto da liberdade, não conseguia entender-se com o PC.

Nessa altura tinha uma vida normal? Isto é, não era um nerd só agarrado à política?

Não, tinha uma vida normal. Tinha as minhas namoradas, tinha as outras coisas que eu gostava na vida.

Apanhava as suas bebedeiras?

Sim.

Quando entrou para a associação de estudantes?

Foi aos 15 anos. E aí entrei para o Movimento de Estudantes Contra a Lei de Acesso (MECLA) e era um dos dirigentes.

Foi um dos que mostrou o rabo à ministra?

Não. Na altura já era um bocado libertário e fui para essa manifestação com um cartaz que dizia ‘Viva Zapata’.

Vítor Constâncio é o responsável por ter entrado no PS?

Não, aquilo que na altura mais me impressionou foi um documento de Vítor Constâncio chamado O socialismo e o futuro. Eu não o conhecia de lado nenhum. Ele explicava que o socialismo democrático não tinha uma crise de valores, tinha uma crise de instrumentos.

