Adão Silva: "O que espero é que o PSD não precise do Chega"

É quase impossível fazer um balanço desta sessão legislativa sem falar da pandemia. Como avalia a forma como o Governo está a gerir a pandemia?

O Governo foi surpreendido, como todos nós, com a pandemia, mas isso não justifica o seu comportamento dominantemente errático, incerto e contraditório. Por diversas vezes e em diversas circunstâncias, o Governo deu respostas tímidas, insuficientes e fortemente intranquilizadoras aos cidadãos em geral, às famílias e às empresas. Houve muita resignação e pouca ação. Houve muita aceitação e pouca prevenção. Esperávamos mais, muito mais deste Governo.

O PSD esteve muitas vezes disponível para apoiar as medidas do Governo para controlar a pandemia. Sente que esta situação limitou ou prejudicou o PSD no seu papel de principal partido da oposição?

O PSD, como grande partido fortemente enraizado na população portuguesa e com grande sentido patriótico, fez o que se impunha: dar toda a sua disponibilidade para combater a pandemia e apoiar os portugueses. O Partido Social Democrata e o seu líder, Rui Rio, não fizeram qualquer tipo de contabilidade oportunista sobre se ganhavam ou perdiam votos, sobre se ganhavam ou perdiam eleitorado. O que estava e continua a estar em causa é um bem maior: prevenir a pandemia, combater a pandemia e atenuar os seus efeitos nas famílias e nas empresas, custe o que custar. A palavra de ordem para o PSD e para o seu presidente tem sido a defesa intransigente dos portugueses nestes tempos de grande ansiedade.

O país está preparado para dar a volta à crise económica e social provocada pela pandemia e para aproveitar da melhor forma os fundos vindos da União Europeia?

Com este Governo tenho as maiores dúvidas.

Porquê?

Neste quase ano e meio de pandemia, fica muito claro que temos um Governo incapaz de enfrentar, adequadamente, a pandemia e as suas consequências e, sobretudo, resignado face às sucessivas vagas. Quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), este tem muito Estado, muitos serviços públicos e muito pouco empresas, muito pouco emprego, muito pouca competitividade e muito pouco futuro. Os números do crescimento económico previstos pela Comissão Europeia para 2021 e 2022 são muito preocupantes para os portugueses. Portugal vai distanciar-se face à larga maioria dos países da União Europeia. Vamos ter menor crescimento económico e isso significa menos emprego, baixos salários e apertos orçamentais nas áreas sociais como a saúde, educação ou a habitação.

Teme que a recuperação seja lenta?

Com as opções que o Governo fez para o nosso PRR, temo que a situação se agrave e Portugal se arraste na sua recuperação.

Nos últimos tempos assistimos a várias polémicas com o Governo socialista, nomeadamente com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Que sinais vê nestes vários casos?

É um sinal de que, de forma consistente e acelerada, o Governo de António Costa se está a degradar.

Apesar disso, o PSD continua a não descolar nas sondagens. Encontra alguma razão para esse facto?

As sondagens têm em Portugal uma forte dose de manipulação. O que eu sinto é que o PSD com a liderança de Rui Rio está a fazer o seu caminho e está a construir uma solução de Governo que vai oferecer aos portugueses respostas com futuro. Respostas que este Governo já não consegue dar.

