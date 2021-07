Altice compromete-se com neutralidade carbónica até 2050

A Altice Portugal aderiu à campanha internacional Business Ambition for 1.5ºC – liderada por Science Based Targets initiative (SBTi), em parceria com United Nations Global Compact e com a coligação We Mean Business – e comprometeu-se a alcançar zero emissões líquidas até 2050, em linha com os critérios e as recomendações da Science Based Targets, e contribuindo para limitar o aquecimento global a 1.5ºC.

O anúncio do compromisso da empresa com a neutralidade carbónica até 2050, bem como o contributo que a Altice pretende dar para a COP26, em linha com os objetivos do Acordo de Paris foi feito pelo presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca.

Um compromisso que, na opinião da operadora, consubstancia o importante trabalho que a operadora tem desenvolvido há vários anos neste domínio e que contribui ativamente para o cumprimento da Agenda 2030 da ONU, promovendo a transição para uma economia neutra em carbono.

Para Alexandre Fonseca não há dúvidas: «Uma única palavra que sozinha engloba algo que nos transcende: o futuro da humanidade. É por isso que a Sustentabilidade é uma filosofia de vida para a Altice Portugal».

O responsável defende ainda que «este compromisso reflete um novo passo que damos rumo ao progresso social e económico do nosso país, rumo a um mundo mais sustentável, rumo a um futuro mais longínquo».

Os objetivos da adesão a esta campanha são bem claros: «Queremos dar o nosso contributo para a COP26 e demonstrar que a empresa está alinhada com os objetivos do Acordo de Paris. Este nosso compromisso vem no seguimento do trabalho que já vimos a realizar e das boas práticas que seguimos, como empresa líder em todos os mercados que atuamos.», salienta ainda Alexandre Fonseca.

A Altice caminha assim mais longe enquanto empresa responsável, avançando no redimensionamento da sua atuação e das suas preocupações com o meio ambiente, económico e social que a rodeia.

«A adesão à primeira edição do Climate Ambition Accelerator – o programa do UN Global Compact que iniciou neste mês de julho para apoiar empresas em todo o mundo a definir metas alinhadas com a ciência rumo às zero emissões líquidas – é, de resto, um claro exemplo de como a Altice Portugal é um front runner neste domínio», defende a empresa.

Com esta associação, a Altice Portugal passa a integrar as entidades parceiras da SBTi (Science Based Targets initiative) e a Campanha Race to Zero, campanha global que pretende promover uma recuperação saudável, resiliente e zero de carbono que evite ameaças futuras, crie empregos dignos e promova um crescimento inclusivo e sustentável.