Nadador José Paulo Lopes falha acesso à final de 400 metros estilos

O nadador português José Paulo Lopes foi o 20.º melhor tempo nas eliminatórias dos 400 metros estilos dos Jogos Olímpicos, em Tóquio, falhando assim o acesso à final, uma vez que passam apenas os oito melhores.

Contudo, o atleta obteve um novo recorde pessoal na estreia em competição olímpica.

José Paulo Lopes venceu a primeira série de natação que inaugurou o Centro Aquático de Tóquio, ao nadar 400 metros em 4.16,52 minutos, superando por mais de dois segundos o segundo lugar da série, o equatoriano Tomás Ávila, segundo e por quase cinco o israelita Ron Polonsky, terceiro lugar.

O atleta português ficou a mais de seis segundos do último e oitavo apurado para a final. O melhor tempo foi do australiano Brendon Smith, com 4.09,27.

José Paulo Lopes, um dos oito portugueses na natação – seis na piscina e dois em águas abertas - volta a entrar na piscina nipónica para competir nos 800 metros livres.