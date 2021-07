Espanha ultrapassa Reino Unido na vacinação. Tem 55% da população imunizada

Espanha ultrapassou o Reino Unido na percentagem de população totalmente vacinada contra a covid-19. O anúncio foi feito, no sábado, pelo primeiro-ministro espanhol, citando dados do Our World in Data, uma plataforma de análise de dados da Universidade de Oxford.

“Espanha tem quase 55% da população totalmente vacinada. O Our World in Data volta a recolher o impressionante ritmo de vacinação do nosso país. Obrigada a todas as pessoas que todos os dias tornam possível este êxito”, escreveu Pedro Sánchez nas redes sociais.

España tiene casi al 55% de la población totalmente vacunada. @OurWorldInData vuelve a recoger el impresionante ritmo de vacunación al que avanza nuestro país.



Gracias a todas las personas que hacéis posible a diario este gran éxito.

Malta, Islândia e Israel lideram dos países com o programa de vacinação mais avançado, com 82,6%, 74,3% e 61,1% da população vacinada, respetivamente.