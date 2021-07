Homem que diz ser filho do príncipe Charles e Camilla compara o seu filho à Rainha

Simon Dorante-Day, de 55 anos, acredita que é filho biológico de Charles e Camilla, fruto do romance entre o herdeiro ao trono britânico e a duquesa da Cornualha, antes do casamento com a princesa Diana.





Simon Dorante-Day, um homem de 55 anos que diz ser o filho ilegítimo do príncipe Charles e de Camilla Parker Bowles, comparou uma fotografia do seu filho com duas da Rainha Isabel II.

“Uma comparação interessante”, escreveu na legenda da fotografia publicada no Facebook há cerca de duas semanas e que agora se tornou viral.

O homem, que nasceu quando Charles tinha apenas 17 anos, já tinha comparado o filho, Liam, com o suposto avô e as reações nas redes sociais foram unânimes: “Nunca vi ninguém tão parecido” e “Parece-se mesmo com o avô”, foram alguns dos comentários partilhados.

Simon nasceu em Inglaterra em 1966 e foi adotado por uma família com ligações à rainha Isabel II. Atualmente vive na Austrália e acredita que é filho biológico de Charles e Camilla, fruto do romance entre o herdeiro ao trono britânico e a duquesa da Cornualha, antes do casamento com a princesa Diana.