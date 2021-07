Árbitro morre após se sentir mal durante jogo de futebol com amigos

César Leitão, árbitro da Associação de Futebol de Beja, morreu, no sábado, após se sentir mal durante um jogo de futebol com amigos. Tinha 33 anos.

“Natural de Ourique, César Leitão sentiu-se mal durante um jogo de futebol com amigos, na Aldeia dos Palheiros, tendo caído inanimado e falecido no local”, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), numa nota publicada no seu site.

Fernando Gomes, presidente da FPF, apresentou “as mais sentidas condolências à família enlutada, aos amigos de César Leitão e ao núcleo de árbitros da Associação de Futebol de Beja”.