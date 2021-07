R Kelly acusado de violar rapaz de 17 anos que conheceu no McDonald’s

O cantor norte-americano R Kelly, que enfrenta um julgamento por tráfico sexual, terá violado um jovem de 17 anos, em 2006, e forçado outro a ter relaçães sexuais com várias mulheres. As acusações foram feitas pelos procuradores do caso, que pediram, na sexta-feira, a um tribunal de Nova Iorque para incluir as novas evidências no julgamento, que irá começar a 18 de agosto.

“R Kelly abusou sexualmente de um adolescente que conheçou no McDonald’s em 2006 e forçou outro jovem a fazer sexo com mulheres enquanto os filmava”, lê-se na moção de 55 páginas.

Segundo a acusação, a estrela de R&B terá conhecido o primeiro jovem – identificado como John Doe #1 – num restaurante da cadeia de fast food, em Chicago, em 2006, e terá abusado sexualmente do mesmo.

Depois John Doe #1 terá sido o responsável por apresentar o cantor a John Doe #2, um jovem também menor de idade. Anos mais tarde, R Kelly terá começado um relacionamento sexual com John Doe #2. Segundo os procuradores, a estrela terá obrigado várias das suas namoradas – incluindo uma menor – a ter relações sexuais com o jovem enquanto filmava.

O cantor, de 54 anos, está acusado de 22 crimes, incluindo exploração sexual infantil, produção de pornografia infantil, extorsão e obstrução da justiça. Durante anos, liderou uma empresa composta por gerentes, guarda-costas e outros funcionários que o ajudaram a recrutar mulheres e jovens para relações sexuais.