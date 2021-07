Ex-marido de Naya Rivera escreve mensagem emocionante um ano após a morte da atriz

A estrela de ‘Glee’ desapareceu durante um passeio de barco com o filho, na altura com cinco anos, a 8 de julho de 2020.





Ryan Dorsey recorreu às redes sociais para publicar uma mensagem emocionante no dia em que se assinalou o primeiro aniversário desde o funeral da atriz Naya Rivera. Recorde-se que a estrela de ‘Glee’ desapareceu durante um passeio de barco com o filho, na altura com cinco anos, a 8 de julho. O seu corpo foi encontrado cinco dias depois.

O ator publicou uma fotografia do filho de ambos. “O nosso menino cresceu muito. É um explorador, questionador. É querido, engraçado, e o seu riso ilumina uma sala”, escreveu.

No texto, Dorsey revelou ainda que o menino sente saudades de mãe, mas sabe que “a voltará a ver”. “O laço invisível é algo que nos tem ajudado bastante durante este tempo”, acrescentou.

“Julho vai ser sempre um mês estranho e difícil (...) Ainda é difícil ver fotografias, ainda não li ou vi alguma coisa”, disse.

O ator deixou ainda uma promessa: “A força irá estar do meu lado e irei partilhar memórias com a maior estrela do teu legado nesta terra, o nosso querido, Josey”.