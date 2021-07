Media Capital está a recrutar para a CNN Portugal

O grupo Media Capital está a recrutar profissionais da área do jornalismo e comunicação para as equipas da CNN Portugal. As candidaturas terminam em 31 de agosto, anunciou através de comunicado a dona da TVI.

"Procuramos profissionais apaixonados por notícias, que sejam independentes, empenhados e ousados. O nosso objetivo é criar o maior canal de informação de referência em Portugal", refere o grupo.

Podem candidatar-se “todos os profissionais que tenham curso superior concluído e/ou cursos de formação profissional na área do jornalismo e da comunicação”. Todos os candidatos devem preencher a ficha de inscrição e enviar um vídeo de apresentação, com a duração de 1 minuto.

O processo de recrutamento decorre em quatro fases: seleção inicial, entrevista, formação e decisão final de quem integra o projeto.

A CNN Portugal abriu vagas para pivô, jornalista/repórter, produtor de informação, coordenador de régie, infografista digital e gestor de redes sociais.

“Estamos a recrutar novos colaboradores para a CNN Portugal com vista a desenvolver e a apresentar um novo modelo de media. O nosso jornalismo ganha uma marca, que prestigia Portugal e a língua portuguesa", afirma ao Nascer do Sol Luís Cunha Velho, CEO do Grupo Media Capital.