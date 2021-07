Efemérides de 26 de Julho

1139 Afonso Henriques (1109-85), então conde portucalense (desde a morte do Pai, em 1112), foi aclamado Rei de Portugal e proclamada a independência em relação a Leão há 882 anos, após vencer a mãe na Batalha de S. Mamede e lhe retirar a regência do Condado (Junho de 1128).

1908 O FBI (Federal Bureau of Investigation, no âmbito do Departamento de Justiça dos EUA), unidade de polícia tanto de investigação quanto de inteligência interna, com jurisdição sobre os crimes federais, foi criado há 113 anos

1945 Há 76 anos, no final da II Guerra Mundial, e depois da Conferência de Potsdam entre os vencedores, na Alemanha, houve a declaração de Potsdam pelos EUA, Reino Unido, URSS e China, que exigiram a rendição incondicional do Japão (que já se sabe ter sido obtida depois de 2 violentas bombas atómicas, lançadas pelos americanos em Hiroshima e Nagasaki)..

1994 Inauguração há 27 anos, ainda em finais do cavaquismo governamental, do Museu da Música na nova estação Alto dos Moinhos, do Metro de Lisboa.

2007 Portugal e Angola assinaram há 14 anos (Governo de Sócrates) o Plano Indicativo de Cooperação para o triénio 2007/2010.

2016 Um avião movido exclusivamente a energia solar, o Solar Impulse, pilotado pelos suíços Bertrand Piccard e Andre Borschberg com o objectivo de impulsionarem as energias renováveis, ao pousar há 5 anos em Abu Dhabi, completou a volta ao Mundo, que tinha iniciado em Março anterior.

2018 A teoria de Marcus (Rudolph Arthur Marcus, n.1923), apresentada em 1956, que explicava a transferência de eletrões em reações químicas, Prémio Nobel da Química em 1992 para o seu autor, foi invalidada há 3 anos por uma equipa de cientistas da Faculdade de Ciências de Coimbra.

2020 O Juventus conquistou há 1 ano o seu nono título consecutivo da Série A italiana, com golos de Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi na vitória por 2 a 0 sobre a Sampdoria.