Quase 13 mil estudantes desistiram do Ensino Superior no ano letivo passado

Quase 13 mil estudantes que se matricularam no Ensino Superior, no ano letivo de 2018 já não seguiam o mesmo percurso um ano depois, o que corresponde a 11,3%, segundo dados oficiais atualizados no último sábado, que indicam um aumento nas licenciaturas e cursos técnicos.

Os dados são do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) e mostram que, no total, 12.726 entre os cerca de 112 mil alunos que começaram a estudar no 1.º ou no 2.º ciclo do ensino superior em 2018, já não voltaram à universidade no ano seguinte, o correspondente a 11,3%.

É de referir que nas licenciaturas, por exemplo, 9,1% dos caloiros de 2018/2019 não regressaram à faculdade no ano seguinte, verificando-se um ligeiro aumento de três pontos percentuais em relação ao ano anterior, a mesma diferença no caso dos mestrados integrados, onde a taxa de abandono passou de 3,4% para 3,7%.

Naquilo que diz respeito aos cursos técnicos, que já apresentavam as percentagens mais elevadas em anos anteriores, houve mais alunos a deixar de estudar e foi aqui que se registou o maior aumento, de 17% para 18,7% no ano passado.

Importa igualmente mencionar que continua a ser menos provável os estudantes voltarem a matricular-se no privado do que no público, seja em licenciatura, cursos técnicos, ou mestrados. No entanto, o abandono ao fim do primeiro ano continua a ser mais baixo em comparação com 2015, sobretudo nos cursos técnicos, onde a diferença é de 9,7 pontos percentuais (passou de 28,4% para 18,7%).

Por outro lado, no portal Infocursos é possível analisar indicadores, relativos a todos os cursos, como a percentagem de estudantes que continuavam inscritos no mesmo curso um ano após ingressarem no ensino superior, e que voltou a aumentar, exceto nos cursos técnicos.