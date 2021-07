BCP. Banco na Polónia regista perdas de 112,7 milhões

O nível de provisões acumuladas representa 14,9% do valor da carteira de créditos hipotecários em moeda estrangeira, de acordo com os dados divulgados.





O resultado líquido consolidado do Grupo Bank Millennium atingiu -512 milhões de zlótis (-112,7 milhões de euros), de acordo com os dados divulgados, em comunicado enviado à CMVM.

"O resultado foi substancialmente influenciado por provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira no montante total de 1.047 milhões de zlótis (230,6 milhões de euros), das quais 75 milhões de zlótis (16,4 milhões de euros) relacionadas com a carteira do Euro Bank", refere o banco, no comunicado.

O nível de provisões acumuladas representa 14,9% do valor da carteira de créditos hipotecários em moeda estrangeira, de acordo com os dados divulgados.

"Excluindo provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira, o resultado líquido atingiu 449 milhões de zlótis (99,0 milhões de euros)", anuncia a instituição.

O BCP, recorde-se, detém uma participação de 50,1% no Bank Millennium.