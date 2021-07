Investimento em imobiliário cresceu no 2.º trimestre

O investimento imobiliário cresceu 57% no segundo trimestre do ano, face ao trimestre anterior, quando se tinha fixado em 224 milhões, atingindo um total de 351 milhões, segundo dados da consultora JLL.

“Este semestre fica marcado pela entrada de novos ‘players’ internacionais, por um lado, e pela crescente atividade dos investidores nacionais institucionais e também dos privados”.

De acordo com a consultora, "este volume é impactado por um dos maiores portfolios com grande exposição a ativos hoteleiros, que se perspetiva que seja transacionado este ano".

Segundo a JLL, o segmento da ocupação de escritórios deverá crescer "na segunda metade do ano, considerando o interesse demonstrado pelas empresas na tomada de espaços e a retoma do interesse internacional".

A consultora reconhece que os níveis de ocupação estão "aquém do verificado em anos anteriores", mas destacou "a profunda reestruturação deste setor com os escritórios a serem encarados mais como espaços de colaboração e socialização do que meros espaços de trabalho, centrados no bem-estar dos seus colaboradores", algo que, salientou, "impulsiona a procura por espaços de qualidade com critérios de sustentabilidade e eficiência".