Uma História Enevoada de Portugal Romano - Parte 4 - Salve, Lusitânia

Com habilidade típica, os administradores do novo Império Romano criaram as províncias de Lusitânia e Baetica no sudoeste da Hispânia. Os primeiros ocuparam o território do que hoje é Portugal desde o rio Douro para sul e numa extensão de 350 km a leste do Oceano (agora Espanha) e limitada a sul pelo rio Guadiana. Este novo “estado” acomodou os Lusitanos mais as tribos de Conii, Celtici e Turduli que já haviam aceitado a ocupação e tinham-se integrado aos costumes romanos incluindo a formação de milícias.





Aos 36 anos, o autocrático Augusto César tornou-se imperador e protetor de cerca de cinquenta milhões de almas que habitavam um território que se estendia desde a bacia do Mediterrâneo até ao interior que margeia o Oceano.

A Iberia foi de particular interesse. Entre 28 e 24 aC, as campanhas militares acabaram com as guerras de longa data contra o povo da Cantábria e das Astúrias, cujo terreno montanhoso ocupava grande parte da costa norte. A paz assim assegurada duraria na Península Ibérica por dois séculos, durante os quais a transformação numa imagem espelhada da civilização romana seria alcançada.

Com habilidade típica, os administradores do novo Império Romano criaram as províncias de Lusitânia e Baetica no sudoeste da Hispânia. Os primeiros ocuparam o território do que hoje é Portugal desde o rio Douro para sul e numa extensão de 350 km a leste do Oceano (agora Espanha) e limitada a sul pelo rio Guadiana. Este novo “estado” acomodou os Lusitanos mais as tribos de Conii, Celtici e Turduli que já haviam aceitado a ocupação e tinham-se integrado aos costumes romanos incluindo a formação de milícias.

Augusto escolheu sabiamente Emerita Augusta (Mérida) para ser a capital da Lusitânia, sendo uma cidade cosmopolita fundada por veteranos das Legiões V Alaudae e X Gemina. Foi construído no sistema de grelha romana e incluía todos os ornamentos da sua civilização com um fórum, templos, teatros e banhos públicos sendo construídos num estilo arquitetónico inovador até então desconhecido na Península Ibérica, usando tetos abobadados e arcos, blocos quadrados de pedra, azulejos de argila cozida, cimento, argamassa e até mesmo betão. A isto foram acrescentados enfeites como mosaicos, estuques e estátuas que exigiram a habilidade dos artesãos que imigraram para Scallabis (Santarém) a mando de Júlio César e dos engenheiros das legiões.

A notável capacidade administrativa dos romanos foi demonstrada pela criação de cidades provinciais designadas como Conventus, cada uma das quais tendo um tribunal de justiça e uma assembleia conjunta romana / autóctone eleita que aconselhava o governador nomeado. Felicitas Julia Olisipo (Lisboa) era um município legal separado, assim como os municípios de Ebora (Évora) e Salacia (Alcácer do Sal), enquanto Scallabis Julia (Santarém) e Pax Julia (Beja) eram as capitais do conventus Scalabitanus e do conventus Pacensis. Abaixo do status dessas cidades eram governadas cinco colónias de cidadãos romanos - principalmente veteranos - e quarenta populis ou stipendiarii sendo o equivalente a concelhos distritais. Em todos eles, a nova arquitetura foi empregue durante os séculos I e II dC, mas em ritmos variáveis ​​de progresso, dependendo da importância municipal.

Para ligar este sistema administrativo, novas estradas com superfícies pavimentadas e pontes de pedra ou pontões foram construídas, o que melhorou muito a velocidade das comunicações tanto comercial quanto militar. Se as torres de madeira construídas em pontos estratégicos incluíam ou não o antigo sistema de semáforo romano, não foi revelado por escavações, mas muitos exemplos de marcos foram encontrados para indicar rotas que desapareceram com o tempo. Uma milha romana era equivalente a 1,48 km. O programa de construção de estradas estendeu-se por dois séculos e incluiu muitos projetos para o seu alargamento ou a construção de passagens onde as cidades tinham ultrapassado os seus limites. Apesar da publicação de numerosos estudos, nunca foi mapeada toda a extensão da rede viária romana, existindo troços inteiros por descobrir e outros soterrados por modernas construções urbanas. Mas há muitos caminhos que ainda podem ser percorridos a pé ou, melhor ainda, com burro e carroça!

De todas as cidades romanas de Portugal, a minha preferida para visitar continua a ser a de Conimbriga, situada a sul de Coimbra. A sua história estende-se ao longo de pelo menos cinco séculos e, portanto, encapsula exemplos bem preservados de arquitetura progressiva que alterou o plano da cidade substancialmente ao longo do tempo. Por exemplo, os banhos públicos foram redesenhados e ampliados em pelo menos três ocasiões, exigindo a provisão de aquedutos que também supriam as necessidades domésticas de uma cidade que no seu auge tinha uma população de mais de 10.000 almas.

As ruínas da antiga cidade de Ammaia, situada no Alentejo, Parque Natural da Serra de São Mamede, constituem um bom exemplo de cidade iniciada na época de Augusto César e depois aclamada pelo imperador Cláudio que lhe atribuiu o título de “civitas”. Após o crescimento posterior como uma cidade mineira regional com produção de ouro, quartzo e outros minerais, Ammaia recebeu o status de “municipio” e continuou a ter uma importância local dominante até o século V, quando declinou. Embora as ruínas não sejam tão espetaculares como as de Conimbriga e Évora, vale a pena uma visita para obter uma ideia de uma cidade romana funcional do Império.

Ilustrações

Mapa das cinco provincias de Hispania AD 293

Mosaicos em Conimbriga

Ruinas de Ammaia

O templo em Évora

A seguir: Parte 5 - A sociedade Luso-Romana