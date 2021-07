Kate Beckinsale reencontra-se com a filha dois anos depois

Kate Beckinsale esteve dois anos separada da sua filha devido à situação de pandemia de covid-19. Só agora conseguiram concretizar pessoalmente o tão aguardado reencontro.

A atriz, de 48 anos, foi fotografada, recentemente, com a filha, de 22 anos, e o namorado desta no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova Iorque. Sublinhe-se que os três usaram sempre máscara enquanto caminhavam.

Pouco depois, Kate Beckinsale acabou por abordar o assunto no programa 'Live with Kelly and Ryan', tendo sublinhado o quão difícil foi estar separada da filha, atualmente a estudar em Nova Iorque, durante tanto tempo.

"Fui para o Canadá trabalhar e ela não conseguiu visitar-me. Dois anos sem ver um filho, para mim, é o pensamento mais absurdo", explicou.