MP espanhol pede prisão preventiva para dois portugueses acusados de violarem duas jovens

O Ministério Público (MP) espanhol pediu, esta segunda-feira, que dois dos quatro portugueses suspeitos de violarem duas jovens espanholas em Gijón, no norte do país, fiquem em prisão preventiva. Os outros deverão ficar em liberdade, sem se poderem aproximar ou comunicar com as vítimas.

Segundo avança o jornal local El Comercio, os dois portugueses, entre os 20 e os 30 anos, devem ficar em prisão preventiva devido à gravidade dos alegados crimes e também por existir perigo de fuga. A defesa dos jovens terá pedido medidas idênticas.

A decisão do pedido de prisão preventiva surge após as alegadas vítimas – duas jovens espanholas de 22 e 23 anos – terem identificado os dois portugueses como “os principais autores dos atos violentos”, escreve a mesma publicação.

No primeiro interrogatório, os jovens portugueses alegaram estar inocentes e afirmaram que não usaram da força ou violência e que o encontro sexual foi consentido.

O alegado crime ocorreu durante a madrugada de sábado. Segundo a denúncia das jovens, a que a imprensa espanhola teve acesso, as mesmas combinaram um encontro com um homem nas redes sociais, depois encontraram-se num bar e seguiram com ele para a pensão onde estava hospedado para um encontro sexual.

Pelo caminho, ter-se-á juntado outro homem e, ao chegarem à pensão, encontraram outros dois, que as terão obrigado a ter relações sexuais em grupo.

Após a denúncia pelas 6h30, as jovens foram transferidas para o hospital de Gijón para serem submetidas a exames médicos. Cerca de uma hora depois, os quatro portugueses foram detidos.