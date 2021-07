Pandemia agrava défice em mais de sete mil milhões no 1.º semestre

O défice do primeiro semestre das administrações públicas ultrapassou os 7060 milhões de euros em contabilidade pública, o que representa um agravamento de 150 milhões de euros face ao período homólogo.

“A despesa primária apresentou um crescimento de 5,7%, refletindo as medidas extraordinárias de apoio à economia. Já a receita registou um crescimento de 4,6%, em resultado do desconfinamento no período mais recente e também do efeito base associado aos impactos negativos do confinamento no período homólogo”, diz o ministério de João Leão.

