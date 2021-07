BCP. Lucro afunda para 12,3 milhões no primeiro semestre

O lucro do BCP caiu mais de 80% para 12,3 milhões de euros no primeiro semestre, com os resultados a serem penalizados com o reforço das provisões para os riscos legais com o caso dos empréstimos em francos suíços na Polónia e com os custos de reestruturação.

Em relação à reestruturação, que passará pela saída de cerca de mil trabalhadores, a instituição financeira liderada por Miguel Maya aponta para custos na ordem dos 87 milhões de euros.

