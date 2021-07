Homem que agrediu bombeiros e roubou ambulância fica em liberdade

O homem que agrediu dois bombeiros e roubou a ambulância que o transportava, no sábado, em Portel, no distrito de Évora, ficou em liberdade, após ter sido ouvido em interrogatório esta segunda-feira, avança a TVI24.

Segundo aquele órgão de comunicação, o homem abandonou o Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora pelo próprio pé.

O incidente ocorreu na tarde de sábado, quando o homem agrediu dois bombeiros da corporação de Portel, roubou a ambulância e depois teve um acidente com a viatura.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que “os bombeiros foram chamados para uma ocorrência de trauma, no Monte das Taipas, no concelho de Portel, tendo na sequência do pedido de socorro os bombeiros iniciado o transporte do homem para o hospital de Évora”.

Durante o percurso, agrediu os bombeiros e abandonou-os. Um deles teve de ser transportado para o hospital de Évora, enquanto o outro foi assistido no quartel da corporação de Portel.