Portugal é o segundo país da UE com maior média de mortes por covid-19 nos últimos sete dias

Portugal foi o segundo país da União Europeia (UE) que, nos últimos sete dias, registou a maior média diária de mortes por covid-19 por milhão de habitantes, de acordo com dados do site Our World in Data.

Segundo a plataforma de análise de dados da Universidade de Oxford, Portugal apresentou uma média de 1,19 mortes por milhão de habitantes nos últimos setes dias. Em primeiro lugar está Chipre, com uma média de 2,57, e em terceiro está Grécia, com 0,66. Já a média da UE situa-se nos 0,27 na última semana.

No que diz respeito à média de novos casos por milhão de habitantes, Portugal situa-se no 5.º lugar com uma média de 313,46 infeções por dia por milhão de habitantes. À frente fica Chipre, com uma média de 1.049,22, Espanha, com 550,61, Malta, com 387,61, e os Países Baixos, com 380,5.

A Polónia (2,73), Roménia (4,90) e a Hungria (5,56) são os países com a média de novos casos mais baixa da UE.