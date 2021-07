Groundforce. Todos os sindicatos desconvocam greve para o próximo fim de semana

Na última greve, no fim de semana de 17 e 18 de julho, foram cancelados 650 voos nos aeroportos nacionais, a maioria no de Lisboa.





O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP) anunciou esta segunda-feira que desconvocou a greve dos trabalhadores da Groundforce marcada para os dias 31 de julho e 1 de agosto, após a confirmação de que a TAP já efetuou o pagamento dos subsídios de férias e dos salários em atraso, tal como havia sido anunciado pelo Ministério das Infraestruturas.

“Começaram a ser pagos os subsídios de férias e as anuidades vencidas aos trabalhadores da Groundforce no âmbito do compromisso estabelecido na passada semana com o Ministério das Infraestruturas que, por via da TAP, permitiu garantir esses pagamentos”, confirmou o sindicato em comunicado.

Ainda assim, o STTAMP mantém o pré-aviso de greve para o dia 2 de agosto, “por tempo indeterminado" e que visa "toda e qualquer forma de trabalho suplementar ou prestado em dia feriado" e também entre os dias 15 de agosto e 31 de agosto.

“Desta forma, salvaguarda-se a protecção dos direitos dos trabalhadores, quer quanto à utilização recorrente e sistemática de trabalho suplementar pela Groundforce, quer para protecção quanto a possíveis incumprimentos que possam suceder futuramente”, continua a nota.

No final da semana passada, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava), os sindicatos dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA), das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA) e dos Economistas (SE) já tinham desconvocado a greve prevista para o próximo fim de semana, após o governo ter garantido que os subsídios de férias e as anuidades vencidas seriam pagos de imediato pela TAP.

