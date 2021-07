BCP tinha mais de 8 mil milhões em moratórias no fim de março

O BCP tinha 8.018 milhões de euros em créditos com moratórias no final de março, menos 7,6% do que no final de 2020, revelou durante a apresentação de resultados, em que os lucros caíram mais de 80% para 12,3 milhões de euros no primeiro semestre.

Do valor de créditos com moratórias (suspensão de pagamento de capital e/ou juros), que representam 21% do total da carteira de crédito em Portugal, 4.597 milhões de euros são referentes a crédito a empresas e 3.421 milhões de euros a crédito a particulares/famílias.

O crédito a famílias com moratórias é maioritariamente (96%) crédito hipotecário (sobretudo crédito à habitação).

Segundo o BCP, no primeiro trimestre, "verificou-se uma redução significativa das moratórias, em particular da moratória privada", o que levou a "uma diminuição do valor das exposições sujeitas a moratória no segmento de particulares".

Segundo o BCP, no final de março, 91% do crédito com moratórias era crédito regularizado, sendo o restante crédito em que os clientes têm tido problemas em pagar a dívida.

Quanto às moratórias que terminaram em março, segundo o banco não tiveram impacto significativo no crédito em incumprimento.

A maioria das moratórias termina, contudo, em 30 de setembro, sendo nessa altura avaliado o impacto do fim das moratórias sobre a qualidade da carteira de crédito.

Quanto às linhas de crédito covid-19 (em que grande parte beneficia de garantia de Estado), o BCP tinha no fim de março 2.498 milhões de euros em financiamento.