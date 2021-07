Família portuguesa no Luxemburgo pede ajuda após perder "tudo" nas inundações que afetaram a Europa central

Uma família portuguesa residente no Luxemburgo recorreu às redes sociais para pedir ajuda após perder “tudo” nas inundações que afetaram a Europa central, há cerca de duas semanas.

Raul e Bela Costa iniciaram uma angariação de fundos no Facebook e na plataforma GoFundMe, onde explicam que perderam “tudo”, desde “móveis” a “fotografias”.

“No passado dia 15 de Julho a minha casa ficou completamente inundada. Apenas nos conseguimos salvar com as roupas que trazíamos no corpo. Perdemos tudo: móveis, eletrodomésticos, roupas, brinquedos das crianças, fotografias e recordações”, começaram por explicar.

O casal, que tem uma filha pequena e um bebé de quatro meses, ficou “sem casa e sem nada”, uma vez “que o seguro não cobre inundações”.

Na página GoFundMe, a família explica ainda que a água “chegou a 15 cm do teto e a casa ficou inabitável”. A recolha de fundos servirá para os ajudar “a recomeçar”.

Recorde-se que a Europa central foi atingida por fortes chuvas, que provocaram inundações em vários países. A Alemanha foi o país mais afetado, onde se registaram cerca de 180 vítimas mortais.