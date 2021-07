Adolescente ter-se-á afogado após tentar salvar dez crianças no Reino Unido

As autoridades britânicas temem que Callum Osborne-Ward se tenha afogado após tentar resgatar dez crianças que foram arrastadas por uma forte corrente na praia de Rockley Point, na Inglaterra.

O jovem de 18 anos está desaparecido desde que entrou no mar, durante a tarde desta segunda-feira, para salvar as crianças. Os pais de Callum tentaram ajudar e três crianças foram transportadas para o hospital por precaução.

Segundo o inspetor-chefe da Polícia de Dorset, Glen Doran, não há certezas sobre o paradeiro do jovem: ou estará ainda na água, ou poderá ter conseguido chegar à margem e ter-se perdido na área.

“Estamos a trabalhar com a guarda costeira para realizar buscas na água e na costa e apelo a qualquer pessoa que tenha alguma informação sobre o seu paradeiro – ou que veja um jovem homem que corresponde às descrições fornecidas – para entrar em contacto com as autoridades”, afirmou.

