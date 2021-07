Não me interessa de facto ser considerado ao lado de uma pessoa que usa o imediatismo da TV numa campanha eleitoral, para chamar bandidos a outros que nada fizeram.





Porque será que a maioria das pessoas de bem, entre as quais me incluo eu e outros bem conhecidos, não quer ser considerada como tal pelo Sr. Ventura (este nome lembra-me sempre o título e a personagem de uma obra conhecida do Miguel Torga, e não consigo deixar de sorrir).

Porque o conceito é demasiado subjectivo. Mas não me interessa de facto ser considerado ao lado de uma pessoa que usa o imediatismo da TV numa campanha eleitoral, para chamar bandidos a outros que nada fizeram.

Ainda por cima, quando essa pessoa se recusa a cumprir determinações do tribunal sobre o assunto, que até funcionou.