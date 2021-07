Charlene do Mónaco reage aos rumores sobre o fim do seu casamento de 10 anos

Nos últimos dias, o casamento do príncipe Alberto e de Charlene do Mónaco tem sido alvo de muita especulação, uma vez que a imprensa internacional alega que o matrimónio chegou ao fim.

Contudo, a princesa, que até à data nada comentou sobre estas notícias, partilhou no Instagram um vídeo que parece mostrar que o seu casamento não terá terminado.

No vídeo, podemos ver uma amiga de Charlene a cantar e tocar a música do seu casamento com o príncipe Alberto em 2011. Na descrição da publicação, a princesa escreveu: "Minha querida amiga Aloise, obrigada por te lembrares da nossa música de casamento. Com todo o meu coração, obrigada".

Charlene e Alberto do Mónaco estão casados desde 2011 e são pais dos gémeos Jacques e Gabriella de seis anos.