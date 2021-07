Redes sociais têm de ter regulamentação

“Temos que responsabilizar as plataformas”, defende Nuno Artur Silva.





O Secretário de Estado dos Media, Nuno Artur Silva, defendeu, na segunda-feira, durante o encerramento da sessão comemorativa dos 200 anos da Lei de Imprensa, que não se pode “deixar o horizonte das redes sociais sem nenhum tipo de regulação”, relembrando, no entanto, que a mesma não deve ser o primeiro passo para permitir “qualquer forma arbitrária” de definir o que é verdade

“Temos que responsabilizar as plataformas”, defendeu ainda Nuno Artur Silva, que acusou ainda as redes sociais de não serem neutras no mundo das fake news.

“Não é certamente o Governo ou o Estado que vai dizer o que é mau jornalismo, é obviamente o conjunto de cidadãos”, realçou o secretário de Estado dos Media, garantindo que os mesmos vão poder ter as ferramentas e a possibilidade de, sem a intrusão de instituições governamentais, poder discernir o jornalismo da manipulação. “Nestes 200 anos é tempo mais do que nunca para fazer esta defesa: o jornalismo é essencial à democracia”, concluiu Nuno Artur Silva.