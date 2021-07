Kitty Spencer, sobrinha da princesa Diana, é embaixadora da Dolce & Gabbana e por isso, foi sem surpresa, que escolheu a marca para tratar dos seus looks para o seu casamento com Michael Lewis, que se realizou este fim de semana em Itália.

A modelo, de 30 anos, acabou por usar não um vestido mas sim cinco. No Instagram, a Dolce & Gabbana partilhou as criações que Kitty Spencer usou no dia.