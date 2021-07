Pelo menos 16 feridos e cinco desaparecidos após explosão em parque industrial na Alemanha

Autoridades classificam incidente de "ameaça extrema" e pedem aos residentes que fiquem dentro de casa e mantenham as janelas e portas fechadas.





Uma explosão que ocorreu, esta terça-feira, num parque industrial na cidade alemã de Leverkusen deixou pelo menos 16 pessoas feridas e há também cinco desaparecidos.

Segundo a imprensa do país, as autoridades estão a considerar o incidente como uma "ameaça extrema" e pedem aos residentes que fiquem dentro de casa e mantenham as janelas e portas fechadas. Várias estradas nas proximidades foram encerradas.

A explosão ocorreu em tanques de armazenamento de solventes em Chempark, que fica a cerca de 20 quilómetros ao norte de Colónia.

Quatro dos 16 feridos estão em estado grave, informam ainda as autoridades alemãs, que já emitiram um comunicado sobre o incidente.

Sublinhe-se que o parque industrial químico está localizado muito próximo às margens do rio Reno.