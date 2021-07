Sarah Ferguson e príncipe André vão voltar a casar? 'Fergie' responde

Os boatos sobre uma possível reconciliação entre Sarah Ferguson e o príncipe André continuam a aumentar, e a constante defesa que a ex-mulher faz do filho da Rainha Isabel II continuam a adensar a especulação.

Agora, numa entrevista recente, Sarah Ferguson aceitou abordar o assunto.

"Tudo o que posso dizer é que estamos muito felizes com a forma como estamos agora. Sempre dissemos que somos o casal divorciado mais feliz do mundo. Estamos divorciados, mas não separados um do outro. Somos um pai e uma mãe que se apoiam mutuamente e que acreditam que família é tudo o que importa", disse a ex-mulher do duque de Iorque.

Sublinhe-se que, mesmo estando divorciados há 25 anos, Sarah Ferguson e o príncipe André conseguiram manter uma amizade próxima, até para além do facto de terem duas filhas em comum, as princesas Beatrice e Eugenie.

"Estou orgulhosa do trabalho que temos feito para criar as nossas filhas e criar um núcleo duro muito forte. As nossas palavras-chave são comunicação, compromisso e compaixão", acrescentou Sarah Ferguson.

‘Fergie’, como é muitas vezes tratada pela imprensa britânica, tem sido um dos maiores – e mais públicos – apoios de André, em especial desde que o este foi ‘afastado’ da Coroa, por ter o seu nome envolvido no escândalo sexual do já falecido Jeffrey Epstein.