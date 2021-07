Cuidados Intensivos já têm internados 200 doentes covid-19

Segundo o boletim epidemiológico da DGS desta terça-feira, Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2.316 novos casos de covid-19 e seis mortes associadas à doença. Desde março de 2020, o país já confirmou 956.985 contágios e 17.307 óbitos.

O boletim revela que 920 dos 2.316 novos casos foram diagnosticados na região do Norte, 835 em Lisboa e Vale do Tejo, 283 no Centro, 147 no Algarve e no 66 Alentejo. Nos Açores há 34 novas infeções e na Madeira 31.

No que diz respeito às seis mortes registadas, quatro ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Norte e outra no Centro.

O número de internados continua a subir e estão agora 928 pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses, mais nove do que na segunda-feira. Nos Cuidados Intensivos encontram-se 200 infetados, mais dois do que ontem. Sublinhe-se que este número foi muitas vezes referido por especialistas, na vaga anterior da epidemia, como uma linha vermelha.

Por outro lado, o número de recuperados registou uma subida significativa de 5.051, elevando para 888.423 o total de pessoas que deixaram de ter a doença ativa nas últimas 24 horas.

Neste momento há 51.255 casos ativos de covid-19 no país, menos 2.741 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 80.227 contactos sob vigilância.

Os valores da incidência e do índice de transmissibilidade (Rt) foram atualizados na segunda-feira pela DGS, pelo que mantêm inalterados.

Assim, a incidência nacional é de 427,5 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e considerando apenas o território continental de 439,3. Já o Rt situa-se nos 1,04 em ambos os casos.