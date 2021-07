"Tenho de me concentrar na minha saúde mental". Simone Biles justifica desistência nos Jogos Olímpicos

Simone Biles, que em 2016 levou para os Estados Unidos da América cinco medalhas olímpicas (quatro de ouro e uma de bronze), abandonou, esta terça-feira, a final de equipas de Ginástica Artística, nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Aos jornalistas, a ginasta, de 24 anos, explicou o porquê da decisão. “Depois da exibição que fiz, não quis continuar. Tenho de me concentrar na minha saúde mental. A saúde mental é cada vez mais importante no desporto agora”, disse, citada pela BBC.

Considerada uma das melhores ginastas de sempre, Biles afirma que “temos de proteger as nossas mentes e os nossos corpos, e não apenas continuar a fazer aquilo que o mundo quer que façamos”.

"Não confio em mim como confiava antes. Talvez esteja a envelhecer. Houve dias em que toda a gente tweeta sobre ti e sentes o peso do mundo. Não somos apenas atletas. Somos pessoas e às vezes temos de dar um passo atrás", acrescentou em lágrimas.

“Eu não queria fazer algo estúpido que me pudesse magoar”, explicou. “Sinto que o facto de muitos atletas terem falado [sobre saúde mental] ajudou. É tão gigante, são os Jogos Olímpicos. Não queremos sair daqui numa maca”.

Simone Biles qualificou-se para as seis finais femininas, mas desistiu, esta manhã, da participação na final por equipas por “razões médicas”.

"Simone Biles vai ser avaliada diariamente para perceber a evolução do seu estado clínico, de forma analisar a participação em competições futuras", explicou o Comité norte-americano, em comunicado.

As ginastas russas Vladislava Urazova, Viktoriia Listunova, Angelina Melnikova e Liliia Akhaimova acabaram por ganhar a medalha de ouro na modalidade ao totalizarem 169,528 pontos. A Rússia tinha vencido a prova pela última vez em 1992, nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Os EUA ficaram pela medalha de prata, com 166.096 pontos, e a Grã-Bretanha levou a medalha de bronze, com 164.096 pontos.